Yhdysvaltojen Michiganissa ainakin neljä ihmistä on kuollut sunnuntaisessa hyökkäyksessä mormonikirkkoon, kertoo paikallinen poliisi.

Neljän kuolonuhrin lisäksi myös hyökkäyksestä epäilty 40-vuotias michiganilaismies on kuollut. Poliisin mukaan hyökkääjä törmäsi aluksi kirkkoon autolla ja alkoi sen jälkeen ampua.

Ammuskelu tapahtui mormonikirkossa, Grand Blancin kaupungissa. Ammuskelun aikana kirkossa oli satoja ihmisiä.

Kirkon lähellä asuva Tony Deck kertoi uutistoimisto Reutersille istuneensa sunnuntaina takapihallaan juomassa kahvia, kun ohi ajoi noin 20 poliisiautoa, ambulanssia ja paloautoa. Hän tiesi, että sillä suunnalla oli ainoastaan kirkko ja elokuvateatteri, joten hän hyppäsi autoon ja lähti katsomaan, mitä tapahtuu.

– Näin neljä ruumispussia. Savua oli kaikkialla ja kirkko oli ilmiliekeissä, siitä ei ollut paljon jäljellä, Deck kertoi.

Pieni ja hiljainen kaupunki

Deckin mukaan ensiapuhenkilökunta teki paikan päällä erinomaista työtä.

– Minulla sattui olemaan pari vesitonkkaa autossa, joten otin yhden laatikon kummallekin olkapäälle ja kävelin paikalle katsomaan, voisinko olla jotenkin avuksi, mutta he (pelastushenkilökunta) käskivät minun pysyä loitolla. Kuulin, että paikalla saattoi olla räjähteitä, Deck sanoi.

Hän ei olisi ikinä uskonut, että pienessä ja hiljaisessa kaupungissa olisi voinut tapahtua jotakin vastaavaa.

– Grand Blancissa on pieni golfyhteisö. Täällä ei ole muuta kuin pari autoliikettä ja Buffalo Wild Wings -ravintola elokuvateatterissa. Ihmiset elävät yksinkertaista elämää, Deck kommentoi.