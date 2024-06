Hirmukuntoinen suomalaiskomeetta hienossa tilanteessa: "Todella hyvällä mallilla" – EM-yleisurheilussa kiivas kisapäivä

Määttänen juoksi Tukholman Timanttiliigan kilpailussa ennätysaikansa 1.59,59, jolla on Euroopan tämän kauden tilastossa 17:s. Euroopan kärki on omilla sekuntiluvuillaan olevaa Ison-Britannian Keely Hodkingsonia lukuun ottamatta kuitenkin hyvin tasainen.

– Eveliina on juossut tällä kaudella monenlaisia eri kilpailuita. Taktiikkapuoli on hallussa niitten monipuolisten juoksujen takia. Mutta sitten myös kyvykkyyttä juosta riittää.

– Mutta finaalit ovat todella arvoituksellisia. Se on yksi harha-askel ja peli on pelattu. Mutta on kaikki mahdollisuudet lähteä taistelemaan podium-sijoista. Ensin se, että on kahdeksan joukossa, sitten viimeinen 200 metriä ratkaisee jalostuuko kahdeksan joukossa oleva sija kuinka korkealle.