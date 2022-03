Sijoittajat säikähtivät tulipaloa Ukrainan ydinvoimalassa – rivakka kurssilasku syveni Euroopassa

Venäläinen internetjätti Yandex varoitti eilen, ettei se välttämättä pysty hoitamaan velkojaan sen jälkeen kun kaupankäynti sen osakkeilla pysäytettiin New Yorkissa. "Venäjän Googleksi" nimitetty Yandex tunnetaan Suomessa siitä, että sillä on datakeskus Mäntsälässä. Yhtiöllä on 60 prosentin markkinaosuus Venäjän nettihauissa. Yandexilla on myös kyytipalvelu, Suomessakin toimiva Yango sekä ruokatoimituspalvelu.