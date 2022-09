Signmark ja Anniina Koivuniemi hämmästyttivät monet historiallisella TTK-tanssillaan: "Parhaiten se on toiminut siinä vaiheessa, kun ei ole ollut tulkkeja"

Ensiesiintymisensä TTK:ssa tekivät myös räppäri Signmark eli Marko Vuoriheimo ja tanssiopettaja Anniina Koivuniemi , joiden ensimmäinen tanssi oli vauhdikas jive. Suomen Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailussa Signmark on kaikkien aikojen ensimmäinen kuuro osallistuja.

Signmark ja Koivuniemi vierailivat Uutisaamun sohvilla tiistaina 6. syyskuuta. Räppäri on painottanut, että hänelle tanssimisen mahdollistaa ennen kaikkea basso. Signmark kertoi, että basso saa aikaan kehossa värinää, jonka kautta rytmiin pääsee.

– Esimerkiksi missä on ykkösisku, niin tiedät, että siinä on basso. Sitten siihen tulee välilaskut, ja taas basso hakkaa. Kun se kerran alkaa ja pääset siihen iskuun kiinni, niin sitten se on vaan liikemuistia ja rytmiä, matematiikkaa käytännössä, Signmark kertoi.