Sieltä tuli! 18-vuotias superlupaus iski ilmaveiviosuman NHL:ssä

St. Louis on voittanut viidestä edellisestä ottelustaan neljä. Chicagon saldo sen sijaan on synkkä. Viimeiseen seitsemään peliin on tullut vain yksi voitto. Chicago on valahtanut läntisen konferenssin toiseksi viimeiseksi (15:s). St. Louis on puolestaan yhdeksäntenä.