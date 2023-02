Sidney Crosbyn kommenttia seurasi yllätys – 4-vuotias sydäntensärkijä varasti huomion NHL:n tähdistöottelussa

Ovetshkinin ja muiden venäläispelaajien pelaaminen on ollut sallittua NHL:ssä koko sen ajan, kun Venäjä on käynyt hyökkäyssotaa Ukrainassa. Ovetshkin on ollut näkyvästi esillä koko tähdistötapahtuman ajan, mikä on kirvoittanut paljon kritiikkiä venäläistä ja etenkin NHL:ää kohtaan siitä, että se ei välitä Venäjän käymästä sodasta Ukrainassa.