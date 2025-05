Sidney Crosby kertoo MTV Urheilulle taustat MM-kisamatkalleen: "Minun iässäni ei tiedä"

Kanadan NHL-tähtien saapumisessa Tukholman MM-kisoihin saattaa olla monia syitä, mutta kahdella veteraanille tilaisuus saattaa olla viimeinen.

Kanada on onnistunut tänä vuonna houkuttelemaan Eurooppaan poikkeuksellisen suuria tähtinimiä, kun 4 Nations -turnauksessa mukana olleista Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Travis Sanheim, Travis Konecny ja maalivahti Jordan Binnington suuntasivat NHL-kauden päätteeksi MM-kisoihin.

Varsinkin Crosbyn kohdalla päätös oli yllättävä. Monet haaveilevat vaahteranlehtipaidan pukemisesta ensi talven olympialaisiin, mutta Pittsburgh Penguinsin supertähden päällimmäinen motiivi oli muualla.

– Minun iässäni ei tiedä, kuinka monta mahdollisuutta on pelata näissä turnauksissa. Minulla on tuore kokemus parin kuukauden takaa ja siitä joukkueesta on muutama pelaaja täälläkin mukana, Crosby kertoo MTV Urheilulle.

– Jos katsoo tätä turnausta ja näitä joukkueita, niin kansainvälisessä jääkiekossa on hyvää pöhinää. Siinä on hauskaa olla mukana. Halusin tulla tänne ja edustaa Kanadaa taas kerran.

Toinen pelaaja, jolle tilaisuutta ei ehkä enää uudelleen tule, on maalivahti 40-vuotias Marc-André Fleury. Hän on ollut viimeksi maajoukkuetehtävissä jäällä nuorten MM-kisoissa vuonna 2004.

– Et saa minuna tuntemaan olonani kovin nuoreksi, kun sanot, että siitä on kaksi vuosikymmentä, Fleury nauraa.

Fleurylla on mahdollisuus päästä kolmen kullan klubiin ainakin epäviralliseksi jäseneksi. Stanley Cup -voitto hänellä jo on, mutta olympiakultamitalia hän ei kolmosvahdin roolissa ikinä kaulaansa saanut Vancouverista vuonna 2010.

Hän olisi MM-kullan voittamalla silti ensimmäinen maalivahti, joka on ollut saavuttamassa kaikkia kolmea suurta mestaruutta.

– Tämä on viimeinen mahdollisuuteni, joten haluan nauttia tästä mahdollisimman paljon. Kanadan paidan pukeminen on aina mahtava kokemus. Tämä on kunniatehtävä, Fleury sanoo.