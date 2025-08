Sibylle, 30, kärähti – syyttää seksiä

Kilparatsastaja Sibylle Vogt on kärähtänyt kokaiinista. Sveitsiläissyntyinen urheilija selittää löydöstä intiimiaktilla.

Vogt sai kuuden kuukauden kilpailukiellon maaliskuussa tehdyn dopingtestin jälkeen. Hän vaati kuitenkin lievempää rangaistusta, sillä uskoi saaneensa aineen elimistöönsä seksikumppaniltaan aktin aikana, kertoo Racin Post -sivusto.

Urheilija viittasi tapauksiin, joissa kilpailukieltoa on lievennetty sen jälkeen, kun on voitu todeta, että aine on päätynyt elimistöön huumeita käyttäneen kumppanin kautta. Vogt kertoi, että hänen silloinen poikaystävänsä oli käyttänyt ainetta, eikä ratsastaja ollut asiasta tietoinen.

Vogt kertoi kuulemisessa, että oli antanut negatiiviset näytteet helmi- ja huhtikuussa, eikä hänellä ollut tarvetta käyttää kiellettyä ainetta. Hän tosin myönsi käyttäneensä sitä kymmenen vuotta sitten.

Vogt ei saanut kevennettyä rangaistusta, vaan joutuu olemaan sivussa kilparadoilta kuuden kuukauden ajan. Hänen kilpailukieltonsa päättyy marraskuun lopussa.

30-vuotias Vogt voitti Saudi-Arabian Riadissa järjestetyn International Jockey Challenge -kilpailun vuonna 2020. Vuonna 2021 hän voitti Düsseldorfissa German 1 000 Guineas -kilpailun historian ensimmäisenä naisena. Vaikka Vogt on syntynyt Sveitsissä, kilpailee hän pääosin Saksassa.