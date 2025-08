Brittifutisseurassa totaalinen kaaos – palkkoja rästissä, harjoitusottelu peruttu

Sheffield Wednesdayn pelaajat eivät ole halua mennä lakkoon, vaikka seuran epävarma tilanne on jatkunut jo pitkään.

Championship-seura on kokenut varsin tulikivenkatkuisen kesän, sillä pelaajien ja henkilökunnan palkat ovat viivästyneet touko-, kesä- ja heinäkuussa.

Kesän aikana seuralle on asetettu useita rekisteröintikieltoja, manageri Danny Rohl lähti yhteisellä sopimuksella ja sen kotiareenan pohjoiskatsomo on asetettu käyttökieltoon rakenteellisen kestävyyden vuoksi. Lisäksi seuran omistaja Dejphon Chansiri pyrkii myymään joukkueen, vaikka mahdollisten ostajien kanssa ei ole edistytty.

Nyt pelaajien mitta on täyttynyt ja he ovat julkaisseet lausunnon, jossa ensinnä todetaan kaikkien osapuolien kärsineen viivästyneistä sekä erääntyneistä palkkojen maksuista.

– Tämä on ollut huolestuttavaa aikaa meille pelaajina, mutta vaikka olemme usein valokeilassa, emme ole ainoita, joita asia koskee. Seisomme yhdessä kaikkien seuran palveluksessa olevien kollegojemme kanssa, joihin tämä on vaikuttanut.

– Pelaajat ja henkilökunta tuntevat nyt todellisia, käytännön vaikutuksia ammatillisessa ja henkilökohtaisessa elämässään. Olemme erittäin huolissamme siitä, ettei ole selvää, mitä tapahtuu ja milloin tämä ratkaistaan, ulostulossa todetaan.

Sheffieldin piti kohdata Valioliigassa pelaava Burnley harjoitusottelussa lauantaina, mutta ottelu peruttiin, kun joukkue kieltäytyi pelaamasta. Päätöstä ei tehty kevyesti tai harkitsematta.

– Olemme täysin tietoisia siitä lisähuolesta, jota tämä on aiheuttanut kannattajille. Luotamme siihen, että he todella ymmärtävät vaikean tilanteen, johon meidät on asetettu.

– Haluamme kuitenkin, kuten tekin, keskittyä täysin siihen, mitä kentällä tapahtuu ja tulevaan uuteen kauteen. Tarkoituksenamme ei ole mennä lakkoon.

– Olemme tehneet seurajohdolle selväksi, että haluamme tilanteen ratkaistavan mahdollisimman pian, jotta tulevaisuudessa vältetään sellaiset päätökset kuin se, ettemme pelaa Burnleyta vastaan.

Sheffield Wednesdayn on määrä aloittaa kausi tulevana sunnuntaina ottelulla Leicester Cityä vastaan.