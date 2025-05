Show-tuottaja paljastaa, mikä hetki on haastavin Erika Vikmanin viisuesityksessä

Show-tuottaja Matti Myllyaho on yksi niistä henkilöistä, joka saattaa Suomen viisuedustajan Erika Vikmanin lavalle.

Show-tuottaja Matti Myllyaho on ollut tarkasti seuraamassa Suomen viisuedustajan Erika Vikmanin harjoituksia Sveitsin Baselissa. Vikman nousee tänään lavalla toisessa semifinaalissa viimeisenä.

Vikmanin viisuesitys on nostettu Uuden Musiikin Kilpailun jälkeen aivan uudelle tasolle ja yksityiskohdat ovat hiottu viimeisen päälle Euroviisuihin.

– Täällä on kolme minuuttista, jokaista kuvaa analysoitu ja vähän yliajateltukin välillä. Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa tiiminä, että nyt se on siinä ja annetaan Erikan tehdä se, minkä hän osaa tehdä parhaiten, Myllyaho kertoi juuri ennen semifinaalia.

Myllyaho on yksi niistä henkilöistä, joka saattaa Vikmanin viisulavalle Baselissa. Myllyaho jännittää esityksen aikana erityisesti yhtä hetkeä.

– Kaikista haastavin kohta on varmaan se, kun Erika menee mikrofonilavasteen päälle ja siinä on kolmen miehen operaatio, kun he laittavat turvavyön päälle. Yksi heistä pitää käsimikrofonia sillä aikaa ja antaa sen takaisin.

– Olen käynyt siellä meidän lavaohjaaja Reijan kanssa opettamassa henkilökunnalle, että se on ihan puolesta sekunnista kiinni, että se menee ajalleen. Ollaan Reijan kanssa oltu kaitsemassa heitä. He ovat pikkuhiljaa oppineet sen. Se on sellainen, mikä aiheuttaa sydämen tykytyksiä – onnistuvatko he siinä, Erika tekee kyllä hommansa, Myllyaho naureskelee.

Yllä olevalla videolla Myllyaho kertoo, kuinka Vikmanin harjoitukset ovat menneet Baselissa ja millainen rooli Myllyaholla on Itävallan esityksessä.