Erika Vikmanin lauluvalmentaja Aija Puurtinen: "Ihan varmasti mennään jatkoon"

Erika Vikmanin lauluvalmentaja on luottavainen siitä, että Erika Vikman rokkaa tiensä viisufinaaliin.

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman nousee tänä iltana lavalle kilpailun toisessa semifinaalissa. Vikmanin lauluvalmentaja Aija Puurtinen kertoi torstai-iltana MTV Uutisille, että kaikki on valmiina Vikmanin esitystä varten.

– Olemme treenanneet ja meillä on ollut läpimenoja eilen ja tänään iltapäivällä. Erika on ehdottomasti valmis tähän show'hun, Puurtinen sanoi.

Erika Vikman nousee lavalle Euroviisujen toisessa semifinaalissa torstaina.

Vikmanin äänestä on viisuviikon aikana pidetty huolta muun muassa nielua ja äänihuulia vesipiipun avulla kosteuttaen.

– Backstagealueellamme on valtavasti pölyä, pientä pölyhiukkasta, joka kuivattaa nielua, Puurtinen kertoi.

Puurtinen on varma, että Vikman pääsee euroviisufinaaliin.

– Ihan varmasti mennään jatkoon. Esitys menee loistavasti, se on ollut koko ajan noususuhdanteinen. Laulu toimii, koreografia toimii. Me olemme tulleet tänne voittamaan. Minä olen sitä mieltä, että Erika on tullut voittamaan tämän kisan, hän sanoi.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!