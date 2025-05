Mikko Silvennoinen seurasi Erika Vikmanin harjoituksia: "Show on valmis, Erika on valmis"

Mikko Silvennoinen seurasi Vikmanin viisuharjoituksia Baselissa.

Euroviisuselostaja Mikko Silvennoinen seurasi Baselissa Erika Vikmanin toisia euroviisuharjoituksia perjantaina 9. toukokuuta. MTV Uutiset sai Silvennoisen puhelimen päähän pian harjoituksen jälkeen. Hänen mukaansa Vikman näyttää ja kuulostaa hyvältä.

– Show on valmis, Erika on valmis, taustalaulajat ovat valmiit. Lähinnä tekniikka treenasi, että kamerakulmat osuvat kohdilleen ja mikrofoni nousee korkeuksiin, Silvennoinen iloitsee.

Silvennoinen kertoo, että näki muiden maiden harjoituksia areenan näyttöjen kautta ja toteaa sen perusteella Vikmanin erottuvan.

– Erika ja Suomi kyllä erottuu yksinkertaisella, artistin karismaan luottavalla show’lla, koska monella maalla on paljon rekvisiittaa ja temppuja. Meillä on Erika, hän naurahtaa ja toteaa, että yksinkertaisuus erottuu edukseen.

Euroviisujen virallisella Instagram-tilillä julkaistiin ensimmäiset makupalat Vikmanin esityksestä perjantai-iltana.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Silvennoinen kertoo nauttineensa lounaan Vikmanin seurassa iltapäivällä ja kertoo laulajan olevan hyvällä ja rennolla mielellä.

– Hän on rento, nauttii olostaan. On ihanaa, että on artisti, joka kuuluu tähän maailmaan ja haluaa olla täällä.

Silvennoinen pitää tätä viisuvuotta erityisenä siksi, että mitään yksittäistä ennakkosuosikkia ei hänen mielestään ole.

– Ei ole Loreenin vuosi. Ruotsi ja Itävalta pitävät veikkauksissa pintansa, mutta niistä kumpikaan ei ole mitenkään ylivoimainen. Jännä vuosi, joka mahdollistaa sen, että joku muukin voi voittaa, Silvennoinen lopettaa.