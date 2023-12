Shirly Karvinen joutui tietosuojarikoksen uhriksi: "En tiedä, mihin käyttötarkoitukseen hän on tietojani urkkinut"

– Rento tulla kotiin ja avata kirje poliisilta, jossa kerrotaan, että joutunut tietosuojarikoksen uhriksi. Eikä lisätietoa saa mistään. Tuntuu ihan maanantailta. Rikosilmoitus to do -listalle, Karvinen kirjoittaa tarina-postauksessa, jossa näkyy Tiedote tietosuojarikoksen kohteeksi joutuneelle -tekstillä varustettu kirje.

– Se on sellainen laajempi kokonaisuus, jossa joku henkilö on väärinkäyttänyt hänen asemassaan saamaansa pääsyä ihmisten henkilötietoihin, väestörekisteriin ja kaikkiin aika henkilökohtaisiin tietoihin, Karvinen kertoo videolla.

Karvisen Instagram-tarinan mukaan hänen ja muiden ihmisten tietoja on käyty katsomassa jo 3,5 vuoden ajan.

– Hän on jäänyt siitä kiinni, ja nyt pikkuhiljaa kaikille asianomaisille on laitettu näitä kirjeitä poliisilta. En tiedä tarkalleen mihin käyttötarkoitukseen hän on minunkin tietojani siellä urkkinut, mikä vähän ahdistaa, koska olen vähän vainoharhainen, mitä tulee henkilötietoasioihin, Karvinen sanoo videolla.