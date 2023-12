Viivi Pumpanen ja Otso Rantakari ovat eronneet: "Seikkailumme pariskuntana on päättynyt"

– Upea seitsemän vuoden yhteinen seikkailumme pariskuntana on päättynyt. Etäisyydet ja aika olivat kovia jopa meidän loistavalle tiimille, he kirjoittavat julkaisussaan.

– Vaikka olemmekin eronneet ja asuneet jo tämän syksyn eri maissa, tästä loistavasta tiimistä ja syvästä ystävyydestämme tulemme silti pitämään tiukasti kiinni myös jatkossa. Välillämme on suuri ymmärrys, arvostus ja ennen kaikkea kiitollisuus. Tämä on ollut pitkä prosessi, emmekä tule kommentoimaan asiasta tämän enempää, he kirjoittavat.