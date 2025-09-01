Shanghain yhteistyöjärjestö tuomitsee Gazan väkivallan

Järjestö kertoi asiasta tänään päättyneen huippukokouksensa päätöslauselmassa kiinalaisen Xinhua-uutistoimiston mukaan.
Shanghain yhteistyöjärjestö sanoo tuomitsevansa jyrkästi Gazassa siviiliuhreja aiheuttavat ja humanitaarista katastrofia kiihdyttävät toimet.
Järjestö sanoo tuomitsevansa jyrkästi myös Yhdysvaltain ja Israelin iskut Iraniin kesäkuussa. Tuolloin Yhdysvallat auttoi Israelia, kun Israel ja Iran sotivat toisiaan vastaan 12 päivän ajan.
Shanghain yhteistyöjärjestöön kuuluvat muun muassa Kiina, Venäjä, Intia, Iran ja Keski-Aasian entisiä neuvostotasavaltoja.