Ässien pelaajakoordinaattorina yli vuosikymmenen toiminut Kari Takko ei jatka tehtävässään.

Ässät tiedotti asiasta torstaina.

Takko on toimi tehtävässään vuodesta 2009 lähtien. Takon pelaajakoordinaattoripestin aikana Ässät juhli Suomen mestaruutta vuonna 2013.

Takko edusti Ässiä myös pelaajaurallaan. Hän pelasi Ässät-paidassa 366 SM-liigaottelua.

– Kari Takon panos Ässien ja koko porilaisen jääkiekkoilun hyväksi on erittäin merkittävä ja haluan kiittää häntä hyvästä ja pitkäaikaisesta panoksestaan. Kari on ollut Ässien organisaatiossa molempien 2000-luvun mitalikausien aikana ja ylipäätään hänen vaikutuksensa koko organisaatioon on ollut laaja, Ässien toimitusjohtaja Sami Hautamäki kiittelee tiedotteessa.