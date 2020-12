Euroopan lääkevirasto puoltaa ensimmäisen koronarokotteen käyttöä – katso tiedotustilaisuus rokotteesta ja rokotejärjestelyistä

Kyseessä on ensimmäinen uutta koronavirusta vastaan kehitetty rokote, joka sai käyttöluvan unionin alueella. Aiemmin Pfizerin ja Biontechin yhdessä kehittämä rokote on saanut käyttöluvan muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa rokotukset sen avulla on jo aloitettu. Lisäksi rokote on saanut käyttöluvan muun muassa Meksikossa, Kanadassa ja Saudi-Arabiassa.