Euroopan komissio antoi myyntiluvan koronarokotteelle – Suomessa asiasta päätetään tiistaina

Päätösten myötä rokotusten odotetaan alkavan unionin jäsenmaissa, mukaan lukien Suomessa, loppuvuoden aikana. Rokotteita on aluksi saatavilla vain vähän. Suomessa ensimmäisenä on tarkoitus rokottaa hoitohenkilökuntaa. Myöhemmin rokotukset laajenevat muihin väestöryhmiin. Jokaiselle rokotettavalle annetaan kaksi annosta, joiden välillä on oltava 21 päivää. Rokote on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.