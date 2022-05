Seuraa suorana kello 16: "Mullistava löydös" Linnunradastamme julki

Tutkimusryhmän on arveltu tutkineen kotigalaksimme Linnunradan keskustassa sijaitsevaa todennäköistä mustaa aukkoa nimeltä Sagittarius A*. Jos tutkimusryhmä on onnistunut kuvaamaan sen, olisi se maailmanhistorian toinen kuva mustasta aukosta.

Sama tutkimusryhmä julkaisi maailman ensimmäisen kuvan mustasta aukosta vuonna 2019

Sama kansainvälinen tutkimusryhmä teki avaruusfysiikan historiaa vuonna 2019 julkaisemalla maailman ensimmäisen kuvan mustasta aukosta. Silloin kuvaan pääsi Messier 87 eli M87:n musta aukko. Tässä kuvassa näkyy hohtava oranssin, valkoisen ja punaisen värinen rinkula, jonka sisällä on mustaa. Kuva on ääriviivasta hetkellä, jolloin valo on katoamassa aukkoon.