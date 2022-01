Williamsien, etenkin Serenan, merkitys turnaukselle on ollut suuri.

Serena Williams on juhlinut Australian avointen voittoa peräti seitsemän kertaa. Viimeksi vuonna 2017. Venus puolestaan on pelannut finaalissa kahdesti häviten vuoden 2017 loppuottelun juuri Serenalle.

Vaikka Serena Williamsin, 40, pelillinen dominanssi on laantunut viimeisimpinä vuosina, kirjataan yhdysvaltalaisesta silti lajin suurimpia otsikoita.

Viime vuonna Williamsin taival turnauksessa katkesi välierätappioon turnauksen lopulta voittaneelle Japanin Naomi Osakalle , joka on yksi suurimmista voittajasuosikeista myös tänä vuonna.

– Se on hyvin kevyt. Jos katsoo oikein tarkasti, se on itseasiassa hengittävä, se on rei'itetty, Williams kertoi.