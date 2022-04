Serena Williams vihjailee paluusta tenniksen huipulle: "En malta odottaa!"

– Olemme keskustelleet comebackistani ja Aaron on auttanut minua valmistautumaan Wimbledoniin. En malta odottaa, Williams kertoo videolla.

Williamsin viimeisin Grand Slam -voitto on vuodelta 2017. Hän on 23 voitolla yhden tittelin päässä Margaret Courtin kaikkien aikojen ennätyksestä. Edellisen kerran Williams on voittanut Wimbledonissa kesällä 2016.