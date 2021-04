Bulgariassa äänestettiin koronasta huolimatta – ovensuukyselyt: Protestipuolueelle valtava voitto

Tulos merkitsee, että monissa skandaaleissa ryvettyneen Boiko Borisovin on vaikea muodostaa enemmistöhallitusta, sillä vaalien suurimmat voittajat ovat protestipuolueita, joita yhdistää Borisovin vastustaminen.

Kohta vuosikymmenen Bulgariaa hallinnutta Borisovia on syytetty korruptiosta ja oligarkkien etujen ajamisesta. Maassa puhkesi viime kesänä laajoja mielenosoituksia Borisovia vastaan, mutta hän onnistui takertumaan valtaan, vaikka esimerkiksi presidentti Rumen Radev asettui mielenosoittajien puolelle.

Mielenosoitusten jälkeen Borisov ei ole puhunut toimittajille. Sen sijaan hän on itse lähettänyt sosiaalisessa mediassa kampanjavisiittejään maaseudulle.

Protestipuolueelle valtava voitto

Vaalien suurimmaksi voittajaksi on ovensuukyselyiden mukaan nousemassa laulaja-tv-juontaja Slavi Trifonovin ympärille kasattu populistinen protestipuolue ITN, joka pääsee parlamenttiin ensimmäistä kertaa ja saattaa nousta heti toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Poliittisilta tavoitteiltaan se muistuttaa hieman Italian Viiden tähden liikettä.

Vaalit viruksen varjossa

Vaalit järjestettiin Bulgariassa riehuvan koronaviruksen kolmannen aallon varjossa. Koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kasvanut maassa viime aikoina, mikä on otettu huomioon äänestyksessä. Sairaaloihin on avattu äänestyspaikkoja, ja vaalityöntekijät ovat kuljettaneet uurnia karanteenissa oleville.