Senttiä vaille ennätys! Helsinki-Vantaalla mitattiin keskiviikkona historiallinen lumipeite

Helsinki-Vantaan mittauspisteellä lunta kertyi keskiviikon aikana yhteensä 36 senttimetriä. Ennätys on 37 senttiä, joka mitattiin tammikuussa 1999.

– Näissä havainnoissa on aina se ongelma, että tuuli on saattanut vaikuttaa niihin. Tämä 36 senttiä on kuitenkin hyväksytty lukema. toteaa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mina Karusto.