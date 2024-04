Sensaatiomainen 200 metrin taisto ja hurja moukarikaari – yleisurheilussa hämmästyttäviä temppuja

Kanadan Ethan Katzberg täräytti moukarissa sellaisen kaaren, jollaista ei ole nähty vuosiin. Katzberg paiskasi lekansa tulokseen 84,38, mikä on paitsi maailman kärkitulos myös pisin moukarikaari 16 vuoteen.

Katzbergin heitto on Kanadan ennätys. Hän paransi edellistä ennätystään yli kolme metriä, mikä on moukarissa valtavasti. Viimeksi yli 84 metrin on kiskaissut Valko-Venäjän Ivan Tikhon vuonna 2008. Kanadalainen voimanpesä nousi mahtiheitollaan kaikkien aikojen listalla siajlle yhdeksän ja tiputti Olli-Pekka Karjalaisen SE-tuloksen 83,30 sijalle 17.