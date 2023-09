Armand Duplantis pani taas yhden ennätyksen uusiksi – näin pienestä uusi ME jäi kiinni

Duplantis on olympiavoittaja, kaksinkertainen maailmanmestari ja kaksinkertainen Euroopan mestari. Hän hyppäsi edellisen ME-korkeutensa 621 Eugenen MM-kisoissa Yhdysvalloissa viime vuonna.

C Moren asiantuntija Mika Järvinen risti Duplantisin kaikkien aikojen seiväshyppääjäksi perjantai-illan suorituksen jälkeen.

– On ollut jo kauan aikaa selvää, että tässä on G.O.A.T. Elikkä seiväshypyn kaikkien aikojen paras hyppääjä ihan ylivoimaisesti, Järvinen hehkutti C Moren lähetyksessä.