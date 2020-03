"Selviämme tästä yhdessä" – Suomalaisissa herännyt vahva auttamisen halu ikäihmisiä kohtaan

Kymmenkunta riskiryhmään kuuluvaa ikäihmistä on tarttunut herttoniemeläisen Mossa Racingin Facebook-sivun tarjoukseen noutaa ja korjata karanteenissa olevan auto veloituksetta.

– Se on jokaisen ihmisen velvollisuus auttaa muita - sen takiahan me ollaan ihmisiä. Täällähän me olemme ja yhdessä nämä hommat tehdään, sanoo yksityisyrittäjä Matteo Mossa.