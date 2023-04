Selitys mystiselle symbolille: Mitä auton perässä oleva kalan kuva tarkoittaa?

Kala on yksi vanhimmista kristillisistä symboleista, ja joissain yhteyksissä sitä on kutsuttu myös Jeesus-kalaksi. Symbolin oikea nimi on kuitenkin iktys. Kun kristittyjä vainottiin Rooman valtakunnassa, he tunnistivat toisensa piirtämällä kalan kuvan maahan, seinälle tai pöytään.