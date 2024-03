Seksuaalirikollisten kemiallista kastrointia vaatineesta puolueesta tulossa kuninkaantekijä Portugalissa

Kun lähes kaikki äänet on laskettu, AD oli saamassa 29,49 prosenttia äänistä ja sosialistipuolue 28,66 prosenttia. Tulos tarkoittaisi sitä, että AD saisi 79 paikkaa parlamentin 230:sta paikasta ja sosialistipuolue 77.

Sosialistipuolue on ollut vallassa vuodesta 2015.

Äärioikeistolainen puolue Chega menestyi vaaleissa, kun se sai 18 prosenttia äänistä. Entisen pappiharjoittelijan ja jalkapallokommentaattorin Andre Venturan johtamalla Chegalla oli aiemmin 12 paikkaa parlamentissa, mutta nyt se on saamassa 48 paikkaa.

Parlamentissa on auki vielä neljä paikkaa, jotka tulevat ulkomailla asuvien portugalilaisten edustajille. Niiden tuloksia joudutaan odottamaan vielä useampi päivä, mutta perinteisesti ulkomailla asuvien äänet ovat menneet keskustaoikeistolaiselle AD:lle.

Chegasta tulossa kuninkaantekijä

– Chega toivoi pääsevänsä poliittisen järjestelmän keskipisteeseen ja sen me saavutimme. Haluamme tarjota Portugalille vakaan hallituksen, Chegan johtaja Ventura sanoi kannattajilleen, jotka kannustivat samaan aikaan äänekkäästi "Portugali, Portugali" -huudoin.

Chega on vaatinut päästä mukaan keskustaoikeistolaiseen hallitukseen. Vaalikampanjan aikana AD:n johtaja Montenegro tyrmäsi toistuvasti yhteistyömahdollisuudet kriitikoiden muukalaisvastaiseksi leimaaman puolueen kanssa.

– Portugalilaiset ovat puhuneet ja he ovat halunneet muutoksen hallituksen politiikkaan, Montenegro sanoi.

Portugalissa avoin maahanmuuttopolitiikka

Portugalissa on yksi Euroopan avoimimmista maahanmuuttojärjestelmistä. Maan ulkomailla syntynyt väestömäärä on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana ja ylitti miljoonan asukkaan määrän viime vuonna. Se on kymmenesosa koko maan väestöstä.