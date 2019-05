Seksityöstään avoimesti kirjoittanut espoolaisrouva Tiia Forsström: "Nyt haluaisin keskittyä vähän aikaa huoraamiseen sen sijaan, että koko ajan kirjoitan tai puhun siitä"

Forsström kertoo olevansa iloinen ja nöyrä siitä, että torstaina julkaistu kirja "Ammattirakastaja" herättää keskustelua.

Mainos

– Minulla on itselläni sellainen kutina, että kaupallisesta seksistä on alettu puhua pikkuisen monipuolisemmin ja jotenkin rauhallisemmin kuin aikaisemminkin. Olen iloinen siitä, että minulla on etuoikeus olla siinä keskustelussa mukana, Forsström kertoo MTV Uutisille.

Teksti ei kaunistele

Forsströmin kirjan teksti on hyvin suoraa. Siinä kerrotaan laajasti seksityön kirjosta – alaan liittyvistä harhakäsityksistä aina asiakkaiden konkreettisiin toiveisiin asti.

"Asiakkaitamme yhdistää kaksi asiaa: he ostavat seksipalveluja ja he ovat yksilöitä. Heidän elämänsä ja heidän kehonsa ovat kaikenlaisia. He ovat lyhytkasvuisia, ylipainoisia, fitness-malleja, vaikeasti CP-vammaisia, kuvan kauniita, intersukupuolisia, tavallisia ja poikkeuksellisia. He ovat isiä ja äitejä, duunareita, taiteilijoita, poliitikkoja, upseereita, lääkäreitä, toimittajia, opiskelijoita, eläkeläisiä, yritysjohtajia, toisia seksityöntekijöitä, ammattiurheilijoita. Kantasuomalaisia, maahanmuuttajia ja turisteja", kiteyttää Forström kirjassaan.

Forsströmin mukaan yleisön kiinnostus aiheeseen ei tullut yllätyksenä.

– Itselleni tämä on arkea, jossa kaikki kirjoittamani on tavallista. Kyllähän siinä hieman vieraantuu siitä, että mikä kiehtovuuden taso ympäröivässä maailmassa aiheeseen liitetään.



– Mutta en voi kuitenkaan väittää olevani niin naiivi, että kiinnostuksen määrä olisi yllättänyt, Forsström kertoo.

Mainos

Asiakkailta normaalia enemmän yhteydenottoja



Forsströmin mukaan julkisuuden myötä myös asiakkailta on tullut selvästi enemmän yhteydenottoja kuin normaalisti.

– Yhteydenottoja tulee aina enemmän sen jälkeen, kun näyn julkisuudessa. Joka kerta julkisuus poikii uusia yhteydenottoja.



Forsström kertoo saaneensa kirjastaan yksinomaan positiivista palautetta.



– Se, mikä minua on koskettanut eniten palautteessa, on tullut ihmisiltä, joilla ei ole kontaktia seksialaan. Esimerkiksi yksinäisyyttä työnsä kautta nähneiltä sairaanhoitajilta on tullut palautetta, että ihanaa kun joku puhuu suoraan sekä seksuaalisuudesta ja siitä, että maksullinen seksi voi olla yksi vastaus.



Asiakkaat eivät ole olleet huolissaan

Forsströmin mukana ihmiset ovat hankkineet kirjan esimerkiksi aikuisille lapsilleen, omille vanhemmilleen tai puolisolleen.



– Minua on liikuttanut, että ihmiset haluavat avata kirjan avulla keskustelua aiheesta – joko niin, että haluaa olla asiakas, haluaisi lähteä alalle tai on alalla ja haluaa tulla läheisilleen kaapista. On valtavan ihanaa, jos kirjani toimii tällaisena keskustelun avauksena hankalissa tilanteissa.



Forsström kertoo, että hänen asiakkaansa eivät ole olleet huolissaan, että kirjassa tulisi julki liian yksilöityä tietoa heistä.

– Asiakkaani tuntevat minut aika hyvin. En usko että kukaan on ollut edes salaa siitä huolissaan. Heille on ihan selvää työtapani ja luottamuksellisuuden merkitys.



Forsström kertoo, että hän saattaa jatkossakin kirjoittaa seksityöläisen kokemuksista ja tuntemuksista, mutta se ei ole tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä.