Seitsemän lapsen äiti Nina on toiminut vuosia sijaisäitinä – rooli on korvaamaton apua tarvitsevalle lapselle: "Mami, minä rakastan sinua"

Nina Liikala on toiminut jo vuosia sijaisäitinä. Hän kertoo, kuinka sijaislapsesta tulee yksi perheenjäsen aivan samalla tavalla kuin biologisesta lapsesta.

– Sijaisäitinä oleminen on äitiyttä siinä missä muukin äitiys on. Sijaisäidille lapsi on tullut vain muuta kautta.