Seineen uineen 800-kiloisen maitovalaan pelastusoperaatio on alkanut

Valas havaittiin joessa viime keskiviikkona. Viime päivät se on oleillut kahden sulun välissä, runsaat sata kilometriä Englannin kanaalista sisämaahan päin.

Valaalle on yritetty tarjota ruokaa, mutta sitä ei ole saatu syömään. Asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että sillä on sisäisiä vaivoja.