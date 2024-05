Sebastien Ogier ylisti Markku Alénia – ennätyksensä menettänyt suomalaislegenda mykistyi sanoista: "Huima mies"

Ogier voitti viidennen kerran Portugalin MM-rallin vuonna 2017 ja on siitä lähtien jakanut voittoennätystä Alénin kanssa. Seitsemän vuoden odotuksen jälkeen Ogier rikkoi viimein suomalaisen ennätyksen.

– Vihdoinkin tarina Markun kanssa on ohi. Mutta on väärin sanoa vihdoinkin, koska kunnioitan häntä valtavasti. Oli kunnia jakaa ennätys hänen kanssaan muutaman vuoden ajan, Ogier hymyili kisan jälkeen Portugalissa.

Alén juhli itse Portugalin MM-rallin voittoa viidesti vuosina 1975, -77, -78, -81 ja -87. Vahva menestys perinteikkäässä rallimaassa toi Helsingissä syntyneelle suomalaiselle lempinimen King of Portugal. Nyt Portugalissa on uusi kuningas.

– Aina, kun olen ollut Portugalissa, olen ollut King of Portugal. Nyt ei olla enää. Kyllä ennätys meni hienolle miehelle. Ogier on todella kova kaveri ja vielä jaksaa painaa. En menettänyt huonolle miehelle. Olen aina tykännyt Ogierista. Hän on ollut herrasmies minua kohtaan, Alén kommentoi MTV Urheilulle.