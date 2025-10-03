Syyttäjä vaatii Combsille yli vuosikymmenen vankeusrangaistusta, puolustuksen mukaan 14 kuukautta riittäisi.

Yhdysvalloissa seksuaalirikosoikeudenkäynnissä syylliseksi kesällä todettu hiphopmoguli Sean "Diddy" Combs saa tänään perjantaina tuomionsa. Syyttäjä on vaatinut Combsille 11 vuoden tuomiota.

Puolustuksen mukaan tuomion mitaksi riittäisi 14 kuukautta, jonka Combs on käytännössä jo lähes kärsinyt tutkintavankeudessa.

Valamiehistö totesi kesällä Combsin syylliseksi kahteen syytekohtaan, jotka koskivat prostituutioon liittyviä rikoksia. Hän voisi saada kummastakin enintään kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen.

Combs kuitenkin vapautettiin kolmesta verrattain paljon vakavammasta syytteestä. Häntä syytettiin muun muassa järjestäytyneestä rikollisuudesta, josta olisi voitu antaa enimmillään elinkautinen vankeusrangaistus.

Valamiehistö totesi kesällä Combsin syylliseksi kahteen syytekohtaan.STELLA Pictures

Oikeudessa kuultiin todistajanlausuntoja Combsin kanssa pitkissä suhteissa olleilta naisilta. Laulajanakin uraa tehnyt Casandra "Cassie" Ventura sekä Jane-salanimellä oikeudessa todistanut nainen syyttivät Combsin painostaneen heitä vuosikausien ajan huumehöyryisiin seksijuhliin, joihin osallistui usein miesprostituoituja.

Puolustus ei kiistänyt seksijuhlia mutta väitti niissä mukana olleiden suostuneen niihin vapaaehtoisesti.

Combsin asianajaja kertoi elokuussa, että jos Combs saa vankeustuomion, hän hakee armahdusta Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta. Trump on haastattelussa sanonut, ettei hän aio armahtaa Combsia.