MTV Uutisten kysely: Antti Lindtman on Sdp:n piiripäättäjien ylivoimainen suosikki – hallituspaikka jakaa rajusti mielipiteet

Vastanneista piirihallitusten jäsenistä suurin osa on sitä mieltä, että Antti Lindtman olisi paras vaihtoehto uudeksi Sdp:n puheenjohtajaksi. Suurta suosiota nauttiva Sanna Marin väistyy puheenjohtajan paikalta ja uusi puheenjohtaja valitaan Sdp:n syyskuun puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Lindtman, 40, on nykyisin Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, joka valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuoden 2011 vaaleissa. Lindtman on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti ja hän on ollut lisäksi Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Lindtmanin perheeseen kuuluvat vaimo ja tytär.