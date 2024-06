SDP:n Razmyar käännytyslaista: "Tietoa olisi pitänyt saada paljon enemmän"

"Uhat ovat ihan aitoja"

SDP:n on lain läpimenon kannalta isossa asemassa, sillä ryhmässä on 43 kansanedustajaa.

Razmyar sanoi jo maaliskuussa, ettei hän aio tukea silloisen hallituksen esityksen mukaista lakia, ja myös muita SDP:n kansanedustajia on ilmoittanut, etteivät he aio tukea lakia.

– Kansallinen turvallisuus on kaikkien meidän asia, ja totta kai jokainen viesti pitää ottaa vakavasti. Mutta samalla meidän pitää miettiä myös toista näkökulmaa, joka liittyy vahvasti yhtä lailla sisäiseen turvallisuuteen, kuten tasavallan presidenttikin on korostanut. Eli siihen, miten tulevaisuudessa perustuslakimme nähdään, kansainvälinen oikeus ja EU-oikeus. Nämä ovat yhtä lailla arvokkaita asioita suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä, Razmyar sanoo.

– Kyllä me olemme erittäin laajasti kuulleet eri turvallisuusviranomaisia, ja eduskuntaryhmämme on kuullut myös rajaviranomaisia matkan varrella.

– Tietysti kaikkein olennaisimman tiedon äärellä ovat nimenomaan turvallisuuteen keskittyvät valiokunnat. Mutta tietenkin tämä uhka on ollut jo pitkään tiedossa, ja sitä ei pidä vähätellä. Tämä uhka siitä, että Venäjä käyttää välineellisesti ihmisiä hyväkseen ja he ovat valmiita toimimaan häikäilemättömästi.

– Sanoisin, että meillä tämä uhka on ollut koko ajan tiedossa. Totta kai tämä on painava puheenvuoro, ja tämä uhka on tiedossa. Juuri siksi siihen lakiin on nyt tehtävä korjauksia, jotta tasapaino löytyy.