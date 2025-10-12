Rautatieliikenne Savon radalla oli tänään poikki Kuopion kohdalta sähköratavian vuoksi. Vian takia radan ajolangoissa ei ollut jännitettä, kerrotaan rataliikennekeskuksesta STT:lle.
Kello 18 jälkeen Rataliikennekeskus kertoo, että sähköratavika on korjattu ja junaliikenne Savon radalla palaa normaaliksi.
Vika ilmeni puolenpäivän jälkeen. VR ehti jo iltapäivällä tiedottaa, että ongelma oli saatu korjattua, mutta vika ilmeni pian uudelleen.
Häiriön aikana junien matkustajaliikenne Suonenjoen ja Siilinjärven välillä korvattiin bussikuljetuksilla.
Liikennekatkoksen syy oli oikosulku, joka liittyi kovaan tuuleen. Tuuli oli heittänyt ison oksan radan maassa sijaitsevan imumuuntajan päälle, kerrottiin rataliikennekeskuksesta STT:lle.
Juttua ja otsikkoa päivitetty 12.10.2025 kello 18.18: Sähköratavika korjattu.
Juttua ja otsikkoa päivitetty kello 18.54: Katkoksen syyksi selvisi imumuuntajan päälle lentänyt oksa.