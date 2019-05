Sauli Niinistö Lemmenjoki-kohusta Ylellä: "Somekeskustelua moititaan usein rumaksi, mutta tämä taitaa panna vielä pahemmaksi"

– Ensinnäkin koen sillä tavalla, että yksi kulttuuri, sikäli kun sitä laajemmin on ollutkaan enää, päättyi nyt. Ei tuon tyyppinen pr- tai mitä kertausharjoitustoimintaa se sitten olikin, ole tätä päivää, presidentti Niinistö toteaa.

Niinistö sanoo käyneensä asiasta keskustelua sekä meri- että ilmavoimien uusien komentajien kanssa sekä koko Puolustusvoimien komentajakandidaattien kanssa. Presidentin mukaan "siellä on selvästi sellainen henki, että antoipa olla viimeinen kerta".

– Mutta se, mitä siellä (Lemmenjoella) on tapahtunut, sitä puidaan oikeudessa. Kyllä ne (tapahtumat) aika hurjilta vaikuttavat. Meillä monesti tuota somekeskustelua moititaan, että käytetään rumaa kieltä. Tämä taitaa panna vielä paremmaksi. Tai pahemmaksi, Niinistö sanoo.

"Ahaa, nyt on tapahtunut jotain"

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan toimitettavaksi siitä, tekikö Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg Lemmenjoen tapauksessa kaiken, mitä häneltä voi edellyttää.

– Sen joudun sanomaan, että kun komentaja Lindberg, muistaakseni joskus helmikuun alkupuolella, meillä oli normaali palaveri, jota ei ollutkaan ollut joulun jälkeen, tuli ja kertoi, että siellä on tapahtunut nyt sopimattomuuksia ja että hän on siirtänyt asianomaisen lennoston komentajan tehtävistään, Niinistö kertoo.

– Tunsin oikeastaan helpotusta, että ahaa, nyt on tapahtunut jotain ja siihen on reagoitu. Se ei tullutkaan minun pöydälleni sekin murhe. Näin siinä vaiheessa ainakin suhtauduin.

– Siinä on joitakin kuukausia välissä varmasti. Kuten sanoin, meillä ei tapaamisia ollutkaan ollut sitten joulukuun alun. Joka tapauksessa, tunsin helpotusta ja tunnen velvollisuudekseni myös kertoa, että ai, jassoo, täällähän hoidetaan asiat ilman, että niiden tarvitsee aina kerääntyä minun pöydälleni, jossa paperia jo riittääkin, toteaa Niinistö.

"Toinen selitys kuulostaa paremmalta"

– Ei millään lailla. Me kävimme keskustelun komentajanimityksestä muistaakseni marras-joulukuun vaihteessa. Joskus silloin. Siinä vaiheessa en edes tiennyt tästä (Lemmenjoen) tapauksesta. En tiedä, tiesikö hän.

Suomessa on ollut viime aikoina korkean tason virkamiehiä syytettyinä.

Epäiltyinä on ollut muun muassa poliisijohtoa, entinen valtakunnansyyttäjä, ilmavoimien komentaja sekä tullin pääjohtaja. Osa on saanut tuomion.

– Siihen on ajateltavissa kaksi selitystä. Toinen on huono ja ikävä, että meillä jotenkin tällainen perinteinen virkamiesryhti heikentynyt. Suomalainen virkakulttuuri on ollut aina kuitenkin hyvin korkeaa tasoa, Niinistö sanoo.