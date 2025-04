Sauli Niinistö: "Jännitteinen Eurooppa on se mitä tulemme näkemään"

Sauli Niinistön mukaan Eurooppaa haastetaan monesta suunnasta.

Presidentti Sauli Niinistö puhui Ulkopoliittisen instituutin vuotuisessa seminaarissa Suomen ulko- ja turvallisuuspolittisesta tilanteesta. Niinistön mukaan Eurooppaa haastetaan useasta suunnasta.

Sauli Niinistö puhui Ulkopoliittisen instituutin tilaisuudessa.MTV

Niinistö toteaa, että suuri kysymys on se, kuinka Eurooppa tippui geopolitiikan rattailta.

Hän sanoo, että Euroopan maiden on otettava uusi suunta. Hänen mukaansa vuosien mittaan on päässyt unohtumaan, että EU:n päätehtävä sen alusta asti on ollut rauhan turvaaminen.

Niinistön mukaan on hyvä, että turvallisuudesta on tullut eurooppalainen asia, eikä vain EU:n asia. Hän pitää erinomaisena sitä, että EU:n ulkopuoliset Nato-maat Iso-Britannia ja Norja ovat vahvasti yhteisessä veneessä.

Niinistö sanoo, ettei usko Ukrainan sodan laajentuvan Euroopassa. Hän toteaa, että riippumatta siitä millainen rauha tulee, niin rauhattomuus tulee jatkumaan.

– Jännitteinen Eurooppa tulee olemaan se mitä tulemme näkemään.

Tullien korotukset neuvotteluase

Niinistö arvioi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoituksen rajuista tullien korotuksista olevan eräänlainen neuvotteluase.

Trumpin taktiikkana näyttää Niinistön mukaan olevan esittää aluksi jotain mahdotonta. Kun se sitten arkipäiväistyy, alkaa joku pienempi mutta aiemmin mahdottomaksi koettu asia näyttää ihan mahdolliselta, Niinistö pohdiskeli.

Niinistön mukaan Trumpin tullipäätös saattaa sisältää myös mahdollisuuden poimia Yhdysvalloille myötämielisiä maita erilaisen kohtelun piiriin.