Sattumanvaraisesti asuntoon parvekkeen kautta tunkeutunutta epäillään törkeästä raiskauksesta Helsingissä, uhri sai leikkaushoitoa vaativat vammat

Jätkäsaaren väkivaltarikoksista epäilty on saatu kiinni

Mies saatiin kiinni tiistaina

Poliisi julkaisi viime sunnuntaina tiedotteen, jossa se kertoi väkivaltarikoksesta ja pyysi yleisöltä havaintoja epäillystä miehestä, jota ei ollut tavoitettu. Miehen tuntomerkeiksi kerrottiin, että hän on tummaihoinen, noin 25–30-vuotias ja hänellä on lyhyt siilitukka. Mies on pitkä ja normaalivartaloinen.