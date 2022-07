Satonäkymät pääosin hyvät – paikalliset erot isoja

Viljakasvien satonäkymät ovat hyvät isossa osassa eteläistä ja keskistä Suomea, kertoo Pro Agria. Paikalliset erot kasvustoissa ovat kuitenkin suuria. Osassa alueita on saatu paljon sateita, kun taas toisin paikoin kuivuus on verottanut sato-odotuksia.

Perunasato kasvaa kohisten

Perunasato kasvaa Pro Agrian mukaan nyt kohisten. Tämän hetken arvion mukaan perunasadosta on tulossa vähintään tyydyttävä koko Suomessa. Sokerijuurikkaan kasvu on ollut hyvää koko viljelyalueella.

Eniten hajontaa on ollut herneen ja härkäpavun kasvussa koko maassa. Herneeseen on muodostumassa palkoja. Pääosa herneistä on hyvännäköisiä ja tiheitä. Rypsi ja rapsi ovat kukassa, mutta paikoin on raportoitu lyhyestä kukinta-ajasta.