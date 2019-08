Rukiin ja syysvehnän sadoista odotetaan hyviä – kevätviljat kärsivät kuivuudesta

Laatan tilalla Vihdissä on juuri aloitettu ohran puinti. Tilalla viljellään viljaa reilulla sadalla hehtaarilla. Pääviljelykasvit ovat ohra ja kaura. Sato-odotukset ovat maltilliset.

– Sanotaan, että sadosta on tulossa ehkä keskimääräinen tai vähän alle. Olen vasta eilen aloittanut puinnit. Syysviljat onnistunevat keskimääräistä paremmin, arvioi vihtiläinen maanviljelijä Mikko Mäkelä.

Ohra on kärsinyt kuivuudesta.

Ohra ja kaura ovat kärsineet eniten kuivuudesta

ProAgrian mukaan ruis- ja syysvehnäsadosta on tulossa hyvä tai tyydyttävä lähes koko maassa. Etelä-Suomessa syysviljojen sadot voivat olla jopa 20-30 prosenttia tavanomaista parempia. Kevätviljojen satonäkymät vaihtelevat suuresti. Kuivuus on vaivannut kasvustoja juhannuksen jälkeen.

– Viljoista kevätviljat, ohra ja kaura, niiden kohdalla ovat kuivuuden vaikutukset suurimmat. Kevätvehnä on ensimmäisenä kylvetty ja ehkä parhaimmille lohkoille, siellä näyttää vähän paremmalta tilanne, pohtii ProAgria Keskusten Liiton johtava asiantuntija Terhi Taulavuori.

Sato-odotuksissa suuria alueellisia eroja

Sato-odotuksissa on suuria alueellisia eroja maan eri osien välillä. Isoja eroja voi olla myös samassa kunnassa tai jopa saman tilan eri peltolohkoilla.

– Osa pelloista on semmoisia, että tulee ihan hyväkin sato, koska on peltolohkoja, jotka eivät kärsi kuivuudesta oikeastaan missään olosuhteissa. Sitten on sellaisia lohkoja, jotka ovat hyvin herkkiä sille, tuleeko vettä ollenkaan vai tuleeko väärään aikaan vai sataako liikaa, selittää Mäkelä.