Satoja protesteja eri puolilla maailmaa – Glasgow'ssa 100 000 mielenosoittajaa vaati tehokkaampia ilmastotoimia

– Ilmastokriisissä on kyse nykyisenkaltaisen ihmiskunnan hengissä säilymisestä. Nuorten ja työläisten täytyy aikaansaada muutos, joka on välttämätön ilmastokatastrofin estämiseksi, totesi Glasgown mielenilmaukseen osallistunut Philipp Chmel.

"Muutoksen on tapahduttava nyt"

– Paljon on puhuttu siitä, että tarvitaan muutosta ja sitä ja tätä, mutta mitään ei tapahdu. Olemme saaneet tarpeeksemme. Muutoksen on tapahduttava nyt, vaati Katia Ramirez Lontoossa.

– Haluamme lähettää viestin maailman johtajille ja neuvottelijoille Glasgowssa siitä, että tarvitsemme todellisen muutoksen nyt. Emme tarvitse lupauksia, tarvitsemme toimenpiteitä. Meidän on pysäytettävä lämpeneminen 1,5 asteeseen, ei yhtään ylemmäs, koska se on liian vaarallista. He puhuvat, mutta se on viherpesua. Lupauksia annetaan, mutta haluamme nähdä niiden toteutuvan, vaati Caroline Hartnell.