Ilmastotaistelun symboliksi noussut Greta Thunberg, 15, läksytti päättäjiä ilmastokokouksessa: "Tulevaisuudessa joko nauramme heille tai vihaamme heitä"

"Minun täytyy tehdä jotain"

"He ovat vastuuttomia"

– On pelottavaa, että poliitikot eivät tiedä, mikä on aikamme tärkein kysymys. He ovat vastuuttomia, kun eivät huomaa, kuinka paljon valtaa heillä on, mutta he eivät käytä sitä. Tulevaisuudessa joko nauramme heille tai vihaamme heitä. Se on surullista, mutta niin sekin, etteivät he toimi nyt heti, moitti Thunberg.