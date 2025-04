Sarjamurhaaja Aino Nykopp haluaa vapaaksi – vanhuksia myrkyttänyt hoitaja on istunut vankilassa jo 16 vuotta

Sarjamurhista tuomittu myrkkyhoitaja vaatii päästä vapaaksi vankilasta.

Entiseltä nimeltään Aino Nykopp haluaa ehdonalaiseen vapauteen. Helsingin hovioikeus käsittelee asiaa kiirastorstaina.

Tapauksen vuoksi Helsingin hovioikeudessa järjestetään torstaina suullinen istunto, johon 74-vuotias Nykopp osallistuu videoyhteydellä.

Helsinkiläinen perushoitaja Nykopp on muuttanut rikostensa jälkeen nimensä jo kahdesti. Nykyään hänet tunnetaan nimellä Ann Maria Gyllgren.

Gyllgren vaatii hovioikeutta vapauttamaan hänet vankeudesta niin pian kuin mahdollista.

Myrkytti vanhuksia

Noin 60-vuotias nainen myrkytti iäkkäitä vanhuksia lähinnä rauhoittavilla lääkkeillä kotihoidossa ja laitoksissa vuosina 2004–2009.

Tekotapa oli kaikissa sama: Hoitaja oli antanut vanhuksille suuria määriä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Naiselle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan Nykopp oli teot tehdessään syyntakeinen, vaikka tekojen taustalla oli ainakin persoonallisuushäiriö.

Nykopp kiisti rikokset jyrkästi sekä käräjä- että hovioikeudessa.

Hänet tuomittiin viidestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen joulukuussa 2010. Hän on ollut vapautensa menettäneenä maaliskuusta 2009 lähtien eli hieman yli 16 vuotta.

Elinkautisvangin voi päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun hän on istunut vankilassa vähintään 12 vuotta. Gyllgrenillä tämä aika on ylittynyt jo useilla vuosilla.

Lukuisista murhista tuomittu nainen on anonut vapautumistaan tätä ennen jo kaksi kertaa, mutta kummallakin kerralla Helsingin hovioikeus on hylännyt hänen anomuksensa. Gyllgren on ollut viime vuodet sijoitettuna avovankilaan.

Helsingin hovioikeus antaa ratkaisunsa asiassa noin kuukauden sisällä torstain istunnosta. Gyllgrenin anomuksesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

