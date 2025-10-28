Sarjakärki Ässät antaa parhaillaan kylmää kyytiä Kärpille.
Kriisiä kohti viime viikot valunut Kärpät sai heti avauserässä tuta sen, miksi Ässät on tällä hetkellä SM-liigan piikkipaikalla.
Ässät löi ensimmäisen 20 minuuttisen aikana kiekon kolmesti ruotsalaisvahti Felix Sandströmin selän taakse. Sandströmille merkittiin erässä vain neljä torjuntaa.
3–0-johtomaalin jälkeen MTV Urheilun selostaja Antero Mertarantakin häkeltyi käynnissä olevasta höykytyksestä.
– Ai, mitä paukutusta! Kyllä on armotonta. Tämä alkaa olla vähän kuin teuraaksi menisi, Mertaranta tunnelmoi.