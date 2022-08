Sari Essayah Sanna Marinin juhlintakohusta: "Haluan pääministerin selvityksen" – kokoomusedustajan mielestä koko hallituksen pitäisi erota, mutta ei kohun takia

Essayah toivoo, että pääministeri antaisi asiasta selvityksen tai valtioneuvoston tiedonannon ja selvittäisi, miten kohuihin on jouduttu.

– On tärkeää tietää, mikä on ollut pääministerin oma turvallisuustilanne, mikä on ollut kansallinen turvallisuustilanne ja onko hän ollut koko ajan kykenevä hoitamaan tilannetta, Essayah sanoo.