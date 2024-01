Sara Sieppi kertoo muuttuneesta parisuhdetilanteestaan: "Nyt tuli vaan kaksi kotia"

View this post on Instagram

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

– Meidän aikaisemmasta kohtaamisesta on jo vuosia ja olen päässyt tästä itse eteenpäin. Vaikka toki en mielellään vieläkään osallistu enää suoriin tv-lähetyksiin/rakasta puheiden pitämistä/esiintymistä yleisön edessä/radiovierailija ja you name it. Mutta tämä oli steppi eteenpäin, joka tuntui tärkeältä ottaa, Sieppi vastaa seuraajan kysymykseen.