Kuuntele ääniasiantuntijan siivoama ääniraita: Sanottiinko Marinin bilevideolla "jauho" vai "jallu" – vastaus on täysin yksiselitteinen

Ääniasiantuntija ei esiinny jutussa nimellään aiheen arkaluonteisuuden vuoksi. Ääniasiantuntijan henkilöllisyys on MTV Uutisten tiedossa.

– Kyllä se on jauhojengi.

Kuinka varmasti sana on juuri ”jauhojengi”?

Ääniasiantuntija perustelee havaintoaan myös sillä, että suomen kielessä vokaalit, esimerkiksi kirjaimet a ja o, ovat laulullisia ja usein pitkiä äänteitä. Pitkät äänteet näkyvät taajuuskuvaajassa erityisinä laulutaajuuksina. Asiantuntijan mukaan juuri näin on ääniraidalla kuullun sanan "jauho" kohdalla.

Jos ääniraidalla sanottaisiin ”jallu”, ääniasiantuntijan mukaan, sanan loppuosa eli äänne ”llu” kuuluisi paljon voimakkaammin ja pidempään. Ääniraidalla on kuitenkin kuultavissa selkeästi ”jauho”.

Millä tavalla äänenlaatua on parannettu ja mitä ääniraidalle on tehty?

– Ensinnäkin näytteenottotaajuudet raidalla on nostettu neljä kertaa suuremmiksi. Alkuperäinen monoraita oli näytteenottotaajuudeltaan 11 025 hertsiä. Nyt raita on muutettu stereoksi ja näytteenottotaajuus nostettu 48 kilohertsiin.

– Erilaiset häiriöäänet kuten kolinat, musiikki ja muut huudahdukset on poistettu. Kaikua on vähennetty, puhetta hienovaraisesti hidastettu, puheen tavutusta korostettu ja kyseinen ”jauhojengi”-sana on laitettu toistolle.