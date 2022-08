Jauho ja jallu puhuttavat, mutta muistatko vielä nämä hämmentävät sanakiistat? Ihmiset kuulevat aivan eri asioita näillä videoilla

Yanny vai Laurel?

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun sosiaalisessa mediassa pähkäillään, mikä sana on kyseessä. Muistatko esimerkiksi kiistan Yannysta ja Laurelista? Vuonna 2018 Twitter-käyttäjä Cloe Feldman jakoi tallenteen, jolla robottimainen ääni sanoo sanan. Osa ihmisistä oli täysin varmoja, että sana on "Yanny", osa taas on yhtä varmoja siitä, että sana on "Laurel".