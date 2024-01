Sanna Marinin ja Markus Räikkösen avioero on vahvistettu

Entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) ja ex-puolisonsa Markus Räikkönen on tuomittu avioeroon Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksellä maanantaina 15.1.2024.

He jättivät yhdessä toisen vaiheen avioerohakemuksensa Pirkanmaan käräjäoikeudelle joulun jälkeen, 2.1.2024.

Toisen vaiheen avioerohakemuksessa pyydetään käräjäoikeutta tuomitsemaan avioero, ja sitä voidaan pyytää sen jälkeen kun harkinta-aika on kulunut. Pääsääntöisesti toisen vaiheen hakemus voidaan tehdä aikaisintaan puoli vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen hakemus on jätetty.

Pariskunta jätti ensimmäisen avioerohakemuksensa viime toukokuussa . He kertoivat avioerohakemuksestaan Instagram-tileillään.

Marin ja Räikkönen olivat olleet yhdessä 19 vuotta, kun he ilmoittivat erostaan. He avioituivat vuonna 2020, ja heillä on yhteinen tytär.